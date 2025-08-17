Técnico de enfermagem é condenado por estuprar pacientes sedados e filmar crimes em UPA de Curitiba
A Justiça condenou, na última quinta-feira (14), o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a...
A Justiça condenou, na última quinta-feira (14), o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a 44 anos e três meses de prisão por abusar sexualmente de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
A Justiça condenou, na última quinta-feira (14), o técnico de enfermagem Wesley da Silva Ferreira a 44 anos e três meses de prisão por abusar sexualmente de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade Industrial de Curitiba (CIC).
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: