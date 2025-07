Teresa Cristina revela origem do apelido “Prima do Brasil” dado a Preta Gil A cantora Teresa Cristina, amiga próxima de Preta Gil, explicou a origem do apelido carinhoso “Prima... Portal Pop Mais|Do R7 21/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 21/07/2025 - 13h58 ) twitter

A cantora Teresa Cristina, amiga próxima de Preta Gil, explicou a origem do apelido carinhoso “Prima do Brasil” durante sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta segunda-feira (21). Emocionada, Teresa compartilhou histórias sobre a relação com a artista e destacou a importância de Preta na música brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra mais sobre essa emocionante homenagem!

