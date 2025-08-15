Testemunhas relatam abusos e uso de maconha pelo ex-marido de Cíntia Chagas Testemunhas do processo de violência doméstica movido por Cíntia Chagas contra o ex-marido, Lucas Bove, afirmam... Portal Pop Mais|Do R7 15/08/2025 - 13h19 (Atualizado em 15/08/2025 - 13h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Testemunhas relatam abusos e uso de maconha pelo ex-marido de Cíntia Chagas Portal Pop Mais

Testemunhas do processo de violência doméstica movido por Cíntia Chagas contra o ex-marido, Lucas Bove, afirmam que o deputado do PL fumava maconha em casa e cometia agressões contra a influenciadora bolsonarista.

Para mais detalhes sobre as acusações e os depoimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Defesa de Hytalo Santos afirma inocência após prisão em São Paulo

Veja imagens da mansão onde Hytalo Santos e marido foram presos em São Paulo

Hytalo Santos e marido podem ter destruído provas, aponta juiz