Testemunhas relatam abusos e uso de maconha pelo ex-marido de Cíntia Chagas
Testemunhas do processo de violência doméstica movido por Cíntia Chagas contra o ex-marido, Lucas Bove, afirmam...
Testemunhas do processo de violência doméstica movido por Cíntia Chagas contra o ex-marido, Lucas Bove, afirmam que o deputado do PL fumava maconha em casa e cometia agressões contra a influenciadora bolsonarista.
Para mais detalhes sobre as acusações e os depoimentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
