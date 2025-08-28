Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Teve culpa? Lucas Lima ironiza pergunta sobre ser responsável pelo fim da dupla Sandy Junior

O artista brincou com o questionamento enviado por um seguidor.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Lucas Lima ironiza pergunta sobre ser responsável pelo fim da dupla Sandy & Junior Portal Pop Mais

Lucas Lima usou o bom humor para responder a uma pergunta inusitada feita por um seguidor em seu Instagram. Na última quarta-feira (27), o músico compartilhou a mensagem de um internauta que quis saber se ele teria sido o responsável por convencer Sandy a se separar do irmão, Junior, colocando fim à dupla.

Para saber mais sobre essa história e a reação de Lucas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.