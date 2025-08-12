‘The Life of a Showgirl’: o que sabemos sobre o próximo álbum de Taylor Swift A cantora Taylor Swift revelou, na madrugada desta terça-feira (12), que seu 12º álbum de estúdio... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 11h19 ) twitter

'The Life of a Showgirl': o que sabemos sobre o próximo álbum de Taylor Swift

A cantora Taylor Swift revelou, na madrugada desta terça-feira (12), que seu 12º álbum de estúdio se chama The Life Of A Showgirl e tem lançamento previsto até o dia 13 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova era da Taylor!

