‘The Life of a Showgirl’: o que sabemos sobre o próximo álbum de Taylor Swift
A cantora Taylor Swift revelou, na madrugada desta terça-feira (12), que seu 12º álbum de estúdio...
A cantora Taylor Swift revelou, na madrugada desta terça-feira (12), que seu 12º álbum de estúdio se chama The Life Of A Showgirl e tem lançamento previsto até o dia 13 de outubro.
A cantora Taylor Swift revelou, na madrugada desta terça-feira (12), que seu 12º álbum de estúdio se chama The Life Of A Showgirl e tem lançamento previsto até o dia 13 de outubro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova era da Taylor!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a nova era da Taylor!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: