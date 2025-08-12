“The Life Of A Showgirl”: Taylor Swift anuncia novo álbum Taylor Swift está de volta! A cantora revelou na madrugada desta terça-feira (12), o seu 12o.... Portal Pop Mais|Do R7 12/08/2025 - 02h57 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h57 ) twitter

Portal Pop Mais

Taylor Swift está de volta! A cantora revelou na madrugada desta terça-feira (12), o seu 12o. álbum de estúdio, intitulado “The Life Of A Showgirl”. O lançamento ocorre em 13 de outubro.

