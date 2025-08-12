Logo R7.com
“The Life Of A Showgirl”: Taylor Swift anuncia novo álbum

Taylor Swift está de volta! A cantora revelou na madrugada desta terça-feira (12), o seu 12o....

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift está de volta! A cantora revelou na madrugada desta terça-feira (12), o seu 12o. álbum de estúdio, intitulado “The Life Of A Showgirl”. O lançamento ocorre em 13 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes sobre o novo álbum de Taylor Swift!

