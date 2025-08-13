‘The Life of a Showgirl’: Taylor Swift libera capa e tracklist de novo álbum
Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de...
Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, durante sua participação no episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis Kelce e Jason Kelce.
Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, durante sua participação no episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis Kelce e Jason Kelce.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: