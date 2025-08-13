Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘The Life of a Showgirl’: Taylor Swift libera capa e tracklist de novo álbum

Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Taylor Swift Portal Pop Mais

Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, durante sua participação no episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis Kelce e Jason Kelce.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.