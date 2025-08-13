‘The Life of a Showgirl’: Taylor Swift libera capa e tracklist de novo álbum Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de... Portal Pop Mais|Do R7 13/08/2025 - 20h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 20h58 ) twitter

Taylor Swift Portal Pop Mais

Nesta quarta-feira (13), Taylor Swift revelou oficialmente a capa de seu tão aguardado 12º álbum de estúdio, The Life of a Showgirl, durante sua participação no episódio do podcast New Heights, apresentado por Travis Kelce e Jason Kelce.

