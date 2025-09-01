The Town libera últimos ingressos para 6 de setembro, com Travis Scott como atração principal
Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou...
Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou que restam os últimos ingressos para o dia 6 de setembro, data marcada pela estreia do evento em 2025. O sábado promete ser histórico, com uma programação dedicada ao rap, trap, hip-hop e funk.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atrações imperdíveis!
