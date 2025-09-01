The Town libera últimos ingressos para 6 de setembro, com Travis Scott como atração principal Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 13h18 (Atualizado em 01/09/2025 - 13h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

travis scott Astroworld Festival 2021 Portal Pop Mais

Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou que restam os últimos ingressos para o dia 6 de setembro, data marcada pela estreia do evento em 2025. O sábado promete ser histórico, com uma programação dedicada ao rap, trap, hip-hop e funk.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atrações imperdíveis!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Veja as fotos de Hytalo Santos e companheiro no registro do sistema penitenciário

Isis Valverde e Marcus Buaiz se hospedam em hotel de luxo com diárias de até R$ 150 mil durante Festival de Veneza

Mel Maia revela que aplicou botox nas axilas e fala sobre transição capilar