The Town libera últimos ingressos para 6 de setembro, com Travis Scott como atração principal

Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

travis scott Astroworld Festival 2021 Portal Pop Mais

Faltando apenas cinco dias para a abertura da segunda edição do The Town, o festival anunciou que restam os últimos ingressos para o dia 6 de setembro, data marcada pela estreia do evento em 2025. O sábado promete ser histórico, com uma programação dedicada ao rap, trap, hip-hop e funk.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as atrações imperdíveis!

