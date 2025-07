The Velvet Sundown: São Paulo é a cidade que mais escuta banda feita por IA O grupo The Velvet Sundown parece ter um público cativo no Brasil. São Paulo é a... Portal Pop Mais|Do R7 09/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 16h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

The Velvet Sundown: São Paulo é a cidade que mais escuta banda feita por IA Portal Pop Mais

O grupo The Velvet Sundown parece ter um público cativo no Brasil. São Paulo é a cidade que mais tem ouvintes da banda, segundo as informações que aparecem no perfil do Spotify. Na última terça-feira (7), a banda confirmou ser criada por inteligência artificial.

Para saber mais sobre essa inovadora banda e seu impacto na música, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Linda Yaccarino deixa de ser CEO do X/Twitter após dois anos no cargo

Mesmo condenado, Leo Lins continua fazendo piadas preconceituosas em show

Personal trainer das celebridades, Carol Vaz é demitida de academia e desabafa