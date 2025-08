Thiago Lacerda e Claudia Ohana comandam premiação em Bonito Foi sob o comando de Thiago Lacerda e Claudia Ohana que o Bonito CineSur – Festival... Portal Pop Mais|Do R7 04/08/2025 - 14h58 (Atualizado em 04/08/2025 - 14h58 ) twitter

Foi sob o comando de Thiago Lacerda e Claudia Ohana que o Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito chegou ao fim na noite de sábado (2), no Auditório Kadiwéu, em Bonito (MS). A dupla de atores conduziu a cerimônia de encerramento celebrando o cinema do continente, relembrando momentos marcantes do evento e homenageando a atriz paraguaia Ana Brun, escolhida como figura central desta terceira edição.

Para mais detalhes sobre os vencedores e as homenagens do festival, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

