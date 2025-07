Thiaguinho lança “Banjo e Boné”, seu novo projeto audiovisual com alma e raiz do pagode O cantor Thiaguinho apresenta ao público seu mais novo projeto audiovisual: “Banjo e Boné”, um tributo moderno... Portal Pop Mais|Do R7 16/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 18h58 ) twitter

Thiaguinho lança “Banjo e Boné”, seu novo projeto audiovisual com alma e raiz do pagode

O cantor Thiaguinho apresenta ao público seu mais novo projeto audiovisual: “Banjo e Boné”, um tributo moderno e cheio de identidade às suas raízes no pagode. Com cinco faixas — sendo uma inédita e quatro regravações de grandes sucessos do gênero — o EP mergulha no DNA rítmico que consagrou o artista como um dos maiores nomes da música brasileira.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes desse lançamento incrível!

