Thomaz Costa revela susto ao ser internado na UTI após sofrer arritmia cardíaca grave O ator Thomaz Costa revelou nesta sexta-feira (16) que precisou ser internado na UTI depois de... Portal Pop Mais|Do R7 16/08/2025 - 14h57 (Atualizado em 16/08/2025 - 14h57 )

O ator Thomaz Costa revelou nesta sexta-feira (16) que precisou ser internado na UTI depois de sofrer um quadro de fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Segundo ele, o coração saiu do ritmo e houve a necessidade de uma intervenção médica imediata.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o susto que o ator enfrentou.

