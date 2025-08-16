Thomaz Costa revela susto ao ser internado na UTI após sofrer arritmia cardíaca grave
O ator Thomaz Costa revelou nesta sexta-feira (16) que precisou ser internado na UTI depois de...
O ator Thomaz Costa revelou nesta sexta-feira (16) que precisou ser internado na UTI depois de sofrer um quadro de fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Segundo ele, o coração saiu do ritmo e houve a necessidade de uma intervenção médica imediata.
O ator Thomaz Costa revelou nesta sexta-feira (16) que precisou ser internado na UTI depois de sofrer um quadro de fibrilação atrial, um tipo de arritmia cardíaca. Segundo ele, o coração saiu do ritmo e houve a necessidade de uma intervenção médica imediata.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o susto que o ator enfrentou.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre o susto que o ator enfrentou.
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: