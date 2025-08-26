Thriller psicológico com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha distribuição nacional
A Paris Filmes anunciou nesta terça-feira (26), que o thriller psicológico “Morra, Amor” (Die My Love), estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, terá distribuição nacional e será exibido nos cinemas de todo o Brasil. O lançamento está previsto para 27 de novembro.
