Thriller psicológico com Jennifer Lawrence e Robert Pattinson ganha distribuição nacional

A Paris Filmes anunciou nesta terça-feira (26), que o thriller psicológico “Morra, Amor” (Die My Love),...

A Paris Filmes anunciou nesta terça-feira (26), que o thriller psicológico “Morra, Amor” (Die My Love), estrelado por Jennifer Lawrence e Robert Pattinson, terá distribuição nacional e será exibido nos cinemas de todo o Brasil. O lançamento está previsto para 27 de novembro.

