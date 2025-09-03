Tiago Abravanel celebra evolução no processo de emagrecimento: “Achei que seria impossível”; veja fotos O ator e cantor Tiago Abravanel compartilhou nesta quarta-feira (3) com seus seguidores o resultado das... Portal Pop Mais|Do R7 03/09/2025 - 14h21 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tiago Abravanel celebra evolução no processo de emagrecimento: “Achei que seria impossível”; veja fotos Portal Pop Mais

O ator e cantor Tiago Abravanel compartilhou nesta quarta-feira (3) com seus seguidores o resultado das mudanças em sua rotina voltadas para o emagrecimento. Há cerca de um mês, ele iniciou um novo estilo de vida e já começou a notar diferenças significativas no corpo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação inspiradora!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Maurício Meireles reflete sobre desafios e futuro do humor na TV aberta: “Falta coragem”

Lady Gaga lança clipe sombrio e poderoso de “The Dead Dance”

Any Awuada promete exame de DNA após nascimento da filha e cita lista de possíveis pais: “Jogador, influenciador, MC e ex-namorado”