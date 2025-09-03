Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Tiago Abravanel celebra evolução no processo de emagrecimento: “Achei que seria impossível”; veja fotos

O ator e cantor Tiago Abravanel compartilhou nesta quarta-feira (3) com seus seguidores o resultado das...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Tiago Abravanel celebra evolução no processo de emagrecimento: “Achei que seria impossível”; veja fotos Portal Pop Mais

O ator e cantor Tiago Abravanel compartilhou nesta quarta-feira (3) com seus seguidores o resultado das mudanças em sua rotina voltadas para o emagrecimento. Há cerca de um mês, ele iniciou um novo estilo de vida e já começou a notar diferenças significativas no corpo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa transformação inspiradora!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.