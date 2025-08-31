Logo R7.com
TikTok suspende transmissões ao vivo na Indonésia em meio a onda de protestos

O TikTok anunciou neste sábado (30.ago.2025) a suspensão temporária das transmissões ao vivo na Indonésia, país...

O TikTok anunciou neste sábado (30.ago.2025) a suspensão temporária das transmissões ao vivo na Indonésia, país onde a plataforma soma mais de 100 milhões de usuários. A decisão foi tomada após a escalada de protestos contra o aumento salarial de deputados e a violência policial, que já deixaram ao menos três mortos e dezenas de feridos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais para entender todos os detalhes dessa situação alarmante.

