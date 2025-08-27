Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

TikToker Natasha Allen morre aos 28 anos após luta contra o câncer

A criadora de conteúdo Natasha Allen, conhecida por compartilhar no TikTok sua batalha de quatro anos...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

morre tiktoker Natasha Allen Portal Pop Mais

A criadora de conteúdo Natasha Allen, conhecida por compartilhar no TikTok sua batalha de quatro anos contra o câncer sinovial em estágio 4, faleceu aos 28 anos. A notícia foi confirmada em 23 de agosto por meio de um comunicado publicado em suas redes sociais, acompanhado de uma foto da jovem sorridente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a inspiradora história de Natasha.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.