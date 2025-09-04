Time da NFL em São Paulo durante apagão em Guarulhos; veja vídeo O time de futebol americano Los Angeles Chargers desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira... Portal Pop Mais|Do R7 04/09/2025 - 08h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Time da NFL em São Paulo durante apagão em Guarulhos; veja vídeo Portal Pop Mais

O time de futebol americano Los Angeles Chargers desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira (3/9) em meio a um apagão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Para mais detalhes sobre a chegada dos Chargers e o impacto do apagão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Dois ex-namorados de Mel Maia estão na Seleção Brasileira; saiba quem

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes da apresentação: “Decisão dolorosa”

Noivo de Taylor Swift, Travis Kelce chega ao Brasil; veja vídeo