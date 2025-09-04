Time da NFL em São Paulo durante apagão em Guarulhos; veja vídeo
O time de futebol americano Los Angeles Chargers desembarcou em São Paulo na manhã desta quarta-feira (3/9) em meio a um apagão no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.
