Tirullipa é denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual contra três mulheres O humorista Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por importunação sexual,... Portal Pop Mais|Do R7 19/08/2025 - 14h19 (Atualizado em 19/08/2025 - 14h19 )

tirullipa Portal Pop Mais

O humorista Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por importunação sexual, em razão de episódios ocorridos durante a Farofa da Gkay, em 2022. Segundo a denúncia apresentada em fevereiro deste ano, o artista teria praticado atos de natureza libidinosa contra três mulheres durante o evento.

