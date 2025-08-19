Logo R7.com
Tirullipa é denunciado pelo Ministério Público por importunação sexual contra três mulheres

O humorista Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por importunação sexual,...

O humorista Tirullipa foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por importunação sexual, em razão de episódios ocorridos durante a Farofa da Gkay, em 2022. Segundo a denúncia apresentada em fevereiro deste ano, o artista teria praticado atos de natureza libidinosa contra três mulheres durante o evento.

