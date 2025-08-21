Torcedor morre após passar mal durante jogo do São Paulo no Morumbis
Um torcedor de 70 anos morreu na noite de terça-feira (20) após sofrer um mal súbito durante a partida entre São Paulo e Atlético Nacional, pela Conmebol Libertadores, no estádio do Morumbis, em São Paulo.
