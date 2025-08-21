Torcedor morre após passar mal durante jogo do São Paulo no Morumbis Um torcedor de 70 anos morreu na noite de terça-feira (20) após sofrer um mal súbito... Portal Pop Mais|Do R7 21/08/2025 - 07h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 07h58 ) twitter

Homem morre após passar mal no Morumbis em São Paulo x Atlético Nacional Portal Pop Mais

Um torcedor de 70 anos morreu na noite de terça-feira (20) após sofrer um mal súbito durante a partida entre São Paulo e Atlético Nacional, pela Conmebol Libertadores, no estádio do Morumbis, em São Paulo.

Para mais detalhes sobre este triste acontecimento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

