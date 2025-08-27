Toureiro morre após ser atingido por touro de quase 700 kg; veja vídeo

Logo R7.com
Uma tragédia marcou a tradicional arena de touradas do Campo Pequeno, em Lisboa, na última sexta-feira (22). O jovem toureiro português Manuel Trindade, de apenas 22 anos, faleceu após ser gravemente ferido durante sua estreia oficial na arena. O incidente envolveu um touro de 695 quilos e foi registrado em vídeo, gerando grande comoção nas redes sociais.

