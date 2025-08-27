Toureiro morre após ser atingido por touro de quase 700 kg; veja vídeo Uma tragédia marcou a tradicional arena de touradas do Campo Pequeno, em Lisboa, na última sexta-feira... Portal Pop Mais|Do R7 27/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toureiro morre após ser atingido por touro de quase 700 kg; veja vídeo Portal Pop Mais

Uma tragédia marcou a tradicional arena de touradas do Campo Pequeno, em Lisboa, na última sexta-feira (22). O jovem toureiro português Manuel Trindade, de apenas 22 anos, faleceu após ser gravemente ferido durante sua estreia oficial na arena. O incidente envolveu um touro de 695 quilos e foi registrado em vídeo, gerando grande comoção nas redes sociais.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Homem finge a própria morte em passeio de caiaque para abandonar a família e viver romance virtual

Yudi Tamashiro se defende de críticas e explica mudança radical para o Japão: ‘Desisti de ser fraco’

Jogadora de vôlei brasileira é presa nos EUA e vaquinha arrecada mais de R$ 220 mil para ajudá-la