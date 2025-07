Tráfico humano, vingança e maldição: conheça ‘Pssica’, nova série da Netflix A região Norte do Brasil vai invadir a Netflix no dia 20 de agosto com a... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h58 ) twitter

A região Norte do Brasil vai invadir a Netflix no dia 20 de agosto com a estreia de Pssica, nova minissérie brasileira que mistura drama, ação e tensão nas águas da Amazônia Atlântica. Filmada em Belém, no Pará, a produção tem direção de Quico Meirelles e um episódio comandado por ninguém menos que Fernando Meirelles, indicado ao Oscar por Cidade de Deus. O trailer oficial (assista abaixo) já foi liberado pela plataforma e promete uma história intensa e visceral.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e mergulhe nas histórias que cruzam os limites entre realidade e lenda!

