Tratando câncer de mama, Jessie J fará nova cirurgia após complicações
A cantora britânica JessieJ revelou que passará por uma nova cirurgia em meio ao tratamento contra...
A cantora britânica Jessie J revelou que passará por uma nova cirurgia em meio ao tratamento contra um câncer de mama. A artista enfrentou complicações após a o primeiro procedimento para a retirada do tumor.
