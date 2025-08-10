Logo R7.com
Tratando câncer de mama, Jessie J fará nova cirurgia após complicações

A cantora britânica JessieJ revelou que passará por uma nova cirurgia em meio ao tratamento contra...

Portal Pop Mais|Do R7

A cantora britânica Jessie J revelou que passará por uma nova cirurgia em meio ao tratamento contra um câncer de mama. A artista enfrentou complicações após a o primeiro procedimento para a retirada do tumor.

Para mais detalhes sobre a luta de Jessie J e suas próximas apresentações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

