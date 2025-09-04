Travis Kelce desembarca no Brasil para jogo da NFL e fala sobre noivado com Taylor Swift: “Emocionante”
O jogador Travis Kelce, recém-noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil e participou de uma...
O jogador Travis Kelce, recém-noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil e participou de uma coletiva de imprensa representando o time Kansas City Chiefs na manhã desta quinta-feira (4), em São Paulo. O encontro com jornalistas ocorreu logo após o treino esportivo da equipe.
