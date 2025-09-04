Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Travis Kelce desembarca no Brasil para jogo da NFL e fala sobre noivado com Taylor Swift: “Emocionante”

O jogador Travis Kelce, recém-noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil e participou de uma...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

O jogador Travis Kelce, recém-noivo da cantora Taylor Swift, desembarcou no Brasil e participou de uma coletiva de imprensa representando o time Kansas City Chiefs na manhã desta quinta-feira (4), em São Paulo. O encontro com jornalistas ocorreu logo após o treino esportivo da equipe.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.