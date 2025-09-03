Logo R7.com
Travis Kelce fala pela primeira vez sobre noivado com Taylor Swift e revela detalhes românticos

Travis Kelce quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o noivado com Taylor...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Travis Kelce quebrou o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o noivado com Taylor Swift. O anúncio oficial foi feito na última terça-feira (26), quando o casal revelou nas redes sociais que está prestes a se casar. Em uma prévia do novo episódio do New Heights, podcast apresentado pelo jogador de futebol americano ao lado do irmão Jason Kelce, o atleta agradeceu o apoio dos fãs.

