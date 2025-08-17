Três pessoas morrem e oito ficam feridas em tiroteio em clube noturno de Nova York
Três pessoas foram assassinadas e outras oito ficaram feridas durante um tiroteio na madrugada deste domingo, 17, em Nova York, nos Estados Unidos. Elas estavam em um clube noturno conhecido como “Taste of the City Lounge”, no distrito do Brooklyn. As informações são do site NBC News.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.
