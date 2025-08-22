Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Treta? Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista polêmica e param de se seguir; entenda

O clima entre a chef Paola Carosella, de 52 anos, e a influenciadora Blogueirinha, de 31,...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Treta? Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista polêmica e param de se seguir; entenda Portal Pop Mais

O clima entre a chef Paola Carosella, de 52 anos, e a influenciadora Blogueirinha, de 31, parece ter azedado de vez após a participação da ex-jurada em um programa da internet. O episódio, que viralizou nas redes sociais, foi inesperadamente removido tanto por Paola quanto pela apresentadora. Para completar, as duas deixaram de se seguir no Instagram, gesto que reforçou os rumores de que um desentendimento nos bastidores pode ter motivado a exclusão do conteúdo.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.