Treta? Paola Carosella e Blogueirinha apagam entrevista polêmica e param de se seguir; entenda

O clima entre a chef Paola Carosella, de 52 anos, e a influenciadora Blogueirinha, de 31, parece ter azedado de vez após a participação da ex-jurada em um programa da internet. O episódio, que viralizou nas redes sociais, foi inesperadamente removido tanto por Paola quanto pela apresentadora. Para completar, as duas deixaram de se seguir no Instagram, gesto que reforçou os rumores de que um desentendimento nos bastidores pode ter motivado a exclusão do conteúdo.

Para entender todos os detalhes dessa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

