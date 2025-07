Trisal consegue reconhecimento de união estável na Justiça de SP Pela primeira vez no estado de São Paulo, a Justiça reconheceu oficialmente a união estável de... Portal Pop Mais|Do R7 30/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h58 ) twitter

Pela primeira vez no estado de São Paulo, a Justiça reconheceu oficialmente a união estável de um trisal. A decisão foi proferida pela juíza Rossana Teresa Curioni Mergulhão, da 1ª Vara Cível de Bauru, interior paulista. O trio formado por Charles Trevisan, Diego Trevisan e Kaio Alexandre dos Santos celebrou a vitória como um marco no reconhecimento de relações poliafetivas no país.

