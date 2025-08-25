Trump volta a aparecer com maquiagem na mão após diagnóstico de insuficiência venosa O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser visto com maquiagem no dorso da mão direita, cerca de um mês após a Casa... Portal Pop Mais|Do R7 24/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 22h37 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a ser visto com maquiagem no dorso da mão direita, cerca de um mês após a Casa Branca confirmar que o republicano foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, condição que pode causar inchaços e hematomas na pele.

Para mais detalhes sobre a saúde de Trump e suas recentes aparições, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

