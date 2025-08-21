Tyla é carregada por seguranças em after da H

Logo R7.com
A cantora sul-africana Tyla chamou atenção ao deixar o afterparty da H&M em São Paulo sendo carregada por seguranças, na noite desta quarta-feira (20). O evento marcou a estreia da primeira loja da marca no Brasil e reuniu artistas como Anitta, Gilberto Gil e Agnes Nunes.

Para saber mais sobre esse momento inusitado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

