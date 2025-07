UFRJ emite nota sobre professor que sugeriu “guilhotina” contra família de Roberto Justus A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou uma nota nesta segunda-feira (7) sobre o... Portal Pop Mais|Do R7 07/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h39 ) twitter

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) divulgou uma nota nesta segunda-feira (7) sobre o caso que envolve o professor aposentado Marcos Dantas Loureiro, da Escola de Comunicação e o empresário Roberto Justus. No último final de semana, ele sugeriu em uma postagem no X, o uso de “guilhotina” contra a família do empresário.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

