Último episódio de Chespirito e estreias agitam a HBO Max nesta semana A temporada de Chespirito: Sem Querer Querendo chega ao fim nesta semana na HBO Max, com... Portal Pop Mais|Do R7 24/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 13h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Último episódio de Chespirito e estreias agitam a HBO Max nesta semana Portal Pop Mais

A temporada de Chespirito: Sem Querer Querendo chega ao fim nesta semana na HBO Max, com o lançamento do oitavo e último episódio da série que conquistou o público latino-americano. Enquanto a biografia do criador de personagens icônicos como Chaves e Chapolin encerra sua jornada, a plataforma já prepara uma programação cheia de histórias novas, que vão do suspense à crítica social.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre as novidades da HBO Max!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Aeronave com crianças a bordo some dos radares e é encontrado em chamas, sem sobreviventes

South Park coloca Trump pelado na cama com Satanás em nova temporada

Sem trio elétrico, ultimo adeus a Preta Gil acontece nesta sexta com despedida aberta ao público