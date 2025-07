Último show de Ozzy Osbourne foi há duas semanas; veja vídeo Último show de Ozzy Osbourne foi há duas semanas; veja vídeo.A lenda do rock, Ozzy Osbourne,... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ozzy Osbourne Portal Pop Mais

Último show de Ozzy Osbourne foi há duas semanas; veja vídeo. A lenda do rock, Ozzy Osbourne, morreu nesta terça-feira (22), aos 76 anos. A passagem do astro do heavy metal ocorreu apenas duas semanas de sua última apresentação, realizada em Birmingham, na Inglaterra, mesma cidade onde ele fundou o grupo Black Sabbath.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante despedida!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Margot Robbie vai estrelar remake de clássico do terror com direção de Tim Burton, diz site

Ozzy Osbourne deixou um legado gigante na história do rock mundial; conheça seus principais sucessos

Morre Ozzy Osbourne, aos 76 anos