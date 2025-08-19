Urias revela data de lançamento do álbum ‘CARRANCA’ A cantora Urias revelou hoje (18), a data de lançamento do seu novo álbum de estúdio,... Portal Pop Mais|Do R7 18/08/2025 - 21h57 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h57 ) twitter

A cantora Urias revelou hoje (18), a data de lançamento do seu novo álbum de estúdio, ‘CARRANCA’. Anote aí: 7 de outubro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo trabalho da artista!

