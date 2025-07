Vai pra Fazenda? Sarah Andrade surge com novo visual após transição capilar; veja Sarah Andrade surpreendeu seus fãs ao aparecer com o visual completamente renovado. Ela, que há algum... Portal Pop Mais|Do R7 20/07/2025 - 09h38 (Atualizado em 20/07/2025 - 09h38 ) twitter

sarah andrade Portal Pop Mais

Sarah Andrade surpreendeu seus fãs ao aparecer com o visual completamente renovado. Ela, que há algum tempo mantinha os cabelos lisos, apareceu com os fios cacheados e volumosos, lembrando suas origem e identidade antes do alisamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes sobre essa transformação!

