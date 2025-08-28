Val Marchiori anuncia cirurgia após diagnóstico de câncer de mama: ‘Vai dar tudo certo’ Val Marchiori começou nesta quarta-feira (27) com uma rotina de exames em São Paulo, após revelar... Portal Pop Mais|Do R7 28/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 10h18 ) twitter

Val Marchiori anuncia cirurgia após diagnóstico de câncer de mama: 'Vai dar tudo certo' Portal Pop Mais

Val Marchiori começou nesta quarta-feira (27) com uma rotina de exames em São Paulo, após revelar nas redes sociais o diagnóstico de câncer de mama. A socialite foi ao laboratório acompanhada do marido, o advogado Amilton Augusto, e mostrou a ida aos seguidores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!

