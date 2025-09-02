Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remoção do câncer de mama A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1º) uma atualização sobre... Portal Pop Mais|Do R7 01/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 01/09/2025 - 22h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remoção do câncer de mama Portal Pop Mais

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1º) uma atualização sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama, realizada em um hospital de São Paulo.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Val e seu apelo pela importância do diagnóstico precoce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Ryan Silveira quebra o silêncio sobre tragédia em Mykonos, na Grécia

MC Cabelinho lança “Rastafari”; veja letra

Davi Bandeira lança “CONTRA A LEI”, álbum que mistura rebeldia, liberdade e autoconhecimento