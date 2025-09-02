Logo R7.com
Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remoção do câncer de mama

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1º) uma atualização sobre...

Portal Pop Mais|Do R7

Val Marchiori atualiza estado de saúde após cirurgia para remoção do câncer de mama Portal Pop Mais

A socialite e empresária Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou nesta segunda-feira (1º) uma atualização sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para retirada de um tumor na mama, realizada em um hospital de São Paulo.

Para mais detalhes sobre a recuperação de Val e seu apelo pela importância do diagnóstico precoce, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

