Val Marchiori recebe alta e agradece apoio: “Foram dias difíceis e de muita dor”
Ela trata um câncer de mama.
A empresária e socialite Val Marchiori compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no seio. O procedimento ocorreu nesta segunda-feira (1º), em São Paulo, poucos dias depois de a empresária revelar o diagnóstico de câncer de mama.
