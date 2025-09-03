Logo R7.com
Val Marchiori recebe alta e agradece apoio: “Foram dias difíceis e de muita dor”

Ela trata um câncer de mama.

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

A empresária e socialite Val Marchiori compartilhou uma atualização sobre seu estado de saúde após passar por uma cirurgia para a retirada de um nódulo no seio. O procedimento ocorreu nesta segunda-feira (1º), em São Paulo, poucos dias depois de a empresária revelar o diagnóstico de câncer de mama.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para ler a matéria completa!

