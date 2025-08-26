Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama e faz apelo à prevenção A influencer surgiu abalada ao anunciar o diagnóstico. Portal Pop Mais|Do R7 26/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h18 ) twitter

Val Marchiori Portal Pop Mais

Em um momento de grande emoção, a empresária e socialite Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. A descoberta veio após um exame de rotina, no qual um tumor foi identificado através de mamografia e confirmado por biópsia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.

