Val Marchiori revela diagnóstico de câncer de mama e faz apelo à prevenção
A influencer surgiu abalada ao anunciar o diagnóstico.
Em um momento de grande emoção, a empresária e socialite Val Marchiori, de 50 anos, compartilhou com seus seguidores nas redes sociais que foi diagnosticada com câncer de mama. A descoberta veio após um exame de rotina, no qual um tumor foi identificado através de mamografia e confirmado por biópsia.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e saiba mais sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
