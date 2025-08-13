Logo R7.com
Van personalizada de influenciador Hytalo Santos é encontrada abandonada após operação policial

Uma van com adesivos personalizados do influenciador paraibano Hytalo Santos foi localizada abandonada, na noite desta...

Uma van com adesivos personalizados do influenciador paraibano Hytalo Santos foi localizada abandonada, na noite desta quarta-feira (13), no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, nas proximidades da Penitenciária Feminina. Moradores da região afirmaram desconhecer como o veículo chegou ao local.

