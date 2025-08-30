Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vazam mensagens eróticas de Junno Andrade, marido da Xuxa, com massagista

No centro de uma polêmica que tem dado o que falar, Junno Andrade, marido da apresentadora...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vazam mensagens eróticas de Junno Andrade, marido da Xuxa, com massagista Portal Pop Mais

No centro de uma polêmica que tem dado o que falar, Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxu Meneghel, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o vazamento de prints que mostram uma suposta conversa com a massagista Luana Saraiva.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.