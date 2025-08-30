Vazam mensagens eróticas de Junno Andrade, marido da Xuxa, com massagista No centro de uma polêmica que tem dado o que falar, Junno Andrade, marido da apresentadora... Portal Pop Mais|Do R7 29/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 29/08/2025 - 21h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vazam mensagens eróticas de Junno Andrade, marido da Xuxa, com massagista Portal Pop Mais

No centro de uma polêmica que tem dado o que falar, Junno Andrade, marido da apresentadora Xuxu Meneghel, voltou a ser um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o vazamento de prints que mostram uma suposta conversa com a massagista Luana Saraiva.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Influenciadora Laura Brito rompe o silêncio após morte do irmão: ‘Um pesadelo’

Tainá Militão revela trauma de gravidez e faz novas acusações contra Léo Pereira: “Quase perdi nosso filho”

Irmã de Liam Payne homenageia o cantor no dia em que ele completaria 32 anos