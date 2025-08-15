Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Veja a decoração da festa de 30 anos de Bruna Marquezine

A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, transformou-se no cenário de um dos eventos mais aguardados...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Veja a decoração da festa de 30 anos de Bruna Marquezine Portal Pop Mais

A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, transformou-se no cenário de um dos eventos mais aguardados do ano: a celebração dos 30 anos da atriz Bruna Marquezine. O local histórico, conhecido por sua arquitetura neogótica, recebeu uma produção digna de superproduções para a festa que promete agitar o Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.