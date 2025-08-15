Veja a decoração da festa de 30 anos de Bruna Marquezine
A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, transformou-se no cenário de um dos eventos mais aguardados...
A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, transformou-se no cenário de um dos eventos mais aguardados do ano: a celebração dos 30 anos da atriz Bruna Marquezine. O local histórico, conhecido por sua arquitetura neogótica, recebeu uma produção digna de superproduções para a festa que promete agitar o Rio de Janeiro.
A Ilha Fiscal, na Baía de Guanabara, transformou-se no cenário de um dos eventos mais aguardados do ano: a celebração dos 30 anos da atriz Bruna Marquezine. O local histórico, conhecido por sua arquitetura neogótica, recebeu uma produção digna de superproduções para a festa que promete agitar o Rio de Janeiro.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e descubra todos os detalhes dessa festa incrível!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: