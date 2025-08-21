Logo R7.com
Veja a possível setlist do show “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo”

A estreia de “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo” promete ser um dos grandes...

Marisa Monte Foto: Reprodução/Instagram Portal Pop Mais

A estreia de “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo” promete ser um dos grandes eventos musicais do ano. Após a abertura da venda geral nesta quarta-feira (20), a produtora T4F anunciou que mais de 60% dos ingressos já haviam sido vendidos até o fim do dia. A pré-venda, realizada anteriormente, esgotou em poucas horas, confirmando a alta procura pelo espetáculo.

