Veja a possível setlist do show “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo”
A estreia de “Phonica – Marisa Monte Orquestra ao Vivo” promete ser um dos grandes...
A estreia de “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo” promete ser um dos grandes eventos musicais do ano. Após a abertura da venda geral nesta quarta-feira (20), a produtora T4F anunciou que mais de 60% dos ingressos já haviam sido vendidos até o fim do dia. A pré-venda, realizada anteriormente, esgotou em poucas horas, confirmando a alta procura pelo espetáculo.
A estreia de “Phonica – Marisa Monte & Orquestra ao Vivo” promete ser um dos grandes eventos musicais do ano. Após a abertura da venda geral nesta quarta-feira (20), a produtora T4F anunciou que mais de 60% dos ingressos já haviam sido vendidos até o fim do dia. A pré-venda, realizada anteriormente, esgotou em poucas horas, confirmando a alta procura pelo espetáculo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: