Veja como Angela e Demolidor aparecem em Marvel Rivals na 4ª temporada
O game Marvel Rivals confirmou os próximos dois personagens que chegam na 4ª temporada, com lançamentos...
O game Marvel Rivals confirmou os próximos dois personagens que chegam na 4ª temporada, com lançamentos programados em meses diferentes. Um deles já havia vazado há bastante tempo, enquanto o outro só deu as caras recentemente.
O game Marvel Rivals confirmou os próximos dois personagens que chegam na 4ª temporada, com lançamentos programados em meses diferentes. Um deles já havia vazado há bastante tempo, enquanto o outro só deu as caras recentemente.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: