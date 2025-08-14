Logo R7.com
Veja o convite da festa de Bruna Marquezine

Os convidados de Bruna Marquezine estão na contagem regressiva para a comemoração dos 30 anos da...

Os convidados de Bruna Marquezine estão na contagem regressiva para a comemoração dos 30 anos da atriz. E novos detalhes da comemoração, que acontecerá nesta sexta-feira (15/8), na Ilha Fiscal, Baía de Guanabara.

Consulte no nosso parceiro Portal Pop Mais para saber mais sobre o convite e a festa!

