Veja o novo visual de Jon Bernthal como ‘Justiceiro’ para a Disney+ A barba cresceu, o visual mudou e o Justiceiro está de volta! Uma nova imagem de... Portal Pop Mais|Do R7 05/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h38 ) twitter

A barba cresceu, o visual mudou e o Justiceiro está de volta! Uma nova imagem de Jon Bernthal caracterizado como Frank Castle chamou atenção nas redes sociais nesta semana. O ator aparece com um estilo repaginado, ostentando uma barba cheia e um terno escuro, no primeiro clique dos bastidores do próximo especial do personagem, que ainda não teve o título revelado oficialmente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o Justiceiro!

