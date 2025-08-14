Logo R7.com
Veja os filmes que chegam aos cinemas nesta quinta (14)

Quem curte maratonar novidades nas telonas já pode se programar: nesta quinta-feira (14), uma leva de...

Portal Pop Mais|Do R7

Quem curte maratonar novidades nas telonas já pode se programar: nesta quinta-feira (14), uma leva de filmes chega aos cinemas brasileiros, e a lista feita pelo POP Mais traz opções para todos os gostos. Tem terror, animação, documentário, comédia e até suspense nacional.

