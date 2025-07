Veja quem a Marvel escalou para dirigir o novo X-Men nos cinemas O novo diretor de X-Men no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) já tem nome e sobrenome.... Portal Pop Mais|Do R7 22/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 22/07/2025 - 12h58 ) twitter

O novo diretor de X-Men no Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) já tem nome e sobrenome. Foi o próprio Kevin Feige, presidente do Marvel Studios, quem revelou a escolha: Jake Schreier vai comandar o aguardado reboot da equipe mutante nos cinemas. O anúncio foi feito durante uma entrevista ao site CBR, e deixa claro que o projeto está apenas começando, mas já com uma ideia clara de tom e proposta.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre o novo X-Men!

