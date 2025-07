Vem aí? Taylor Swift grava novo clipe em Los Angeles, diz site Segundo notícia exclusiva do jornal The Sun, Taylor Swift teria gravado um videoclipe esta semana, na... Portal Pop Mais|Do R7 26/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h57 ) twitter

taylor swift Portal Pop Mais

Segundo notícia exclusiva do jornal The Sun, Taylor Swift teria gravado um videoclipe esta semana, na quinta-feira passada (24), em Los Angeles. A fonte informa que as gravações foram totalmente secretas.

Para mais detalhes sobre esse mistério, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

