Vera Fischer diz que foge de dates: ‘Gosto de homem pobre’ Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer... Portal Pop Mais|Do R7 25/08/2025 - 11h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 11h00 ) twitter

Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer alguns boatos, negar romances com bilionários e contar sua preferência na hora de se relacionar: ela gosta mesmo é de homens simples e tem curtido a própria companhia.

