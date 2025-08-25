Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Vera Fischer diz que foge de dates: ‘Gosto de homem pobre’

Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer...

Portal Pop Mais

Portal Pop Mais|Do R7

Vera Fischer diz que foge de dates: 'Gosto de homem pobre' Portal Pop Mais

Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer alguns boatos, negar romances com bilionários e contar sua preferência na hora de se relacionar: ela gosta mesmo é de homens simples e tem curtido a própria companhia.

Para saber mais sobre as declarações de Vera Fischer e sua visão sobre relacionamentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais.

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.