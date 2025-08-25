Vera Fischer diz que foge de dates: ‘Gosto de homem pobre’
Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer...
Durante conversa com a revista Veja SP, Vera Fischer, de 73 anos, fez questão de esclarecer alguns boatos, negar romances com bilionários e contar sua preferência na hora de se relacionar: ela gosta mesmo é de homens simples e tem curtido a própria companhia.
