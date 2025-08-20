Vera Viel passa por novo susto com câncer e revela resultado surpreendente de biópsia A apresentadora e modelo Vera Viel, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) um relato emocionante... Portal Pop Mais|Do R7 20/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 08h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vera Viel faz nova biópsia e confessa susto com resultado de exames de rotina Portal Pop Mais

A apresentadora e modelo Vera Viel, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) um relato emocionante nas redes sociais após passar por uma nova biópsia. O procedimento foi solicitado por médicos depois que exames de rotina indicaram a possibilidade de retorno de um tumor.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!

Leia Mais em Portal Pop Mais:

Produtor musical de Oruam é preso após agredir a companheira

Oruam publica carta aberta da prisão e fala sobre “fase difícil”

Bruna Marquezine abre álbum do aniversário de 30 anos