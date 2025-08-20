Vera Viel passa por novo susto com câncer e revela resultado surpreendente de biópsia
A apresentadora e modelo Vera Viel, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) um relato emocionante...
A apresentadora e modelo Vera Viel, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) um relato emocionante nas redes sociais após passar por uma nova biópsia. O procedimento foi solicitado por médicos depois que exames de rotina indicaram a possibilidade de retorno de um tumor.
A apresentadora e modelo Vera Viel, de 49 anos, compartilhou nesta terça-feira (19) um relato emocionante nas redes sociais após passar por uma nova biópsia. O procedimento foi solicitado por médicos depois que exames de rotina indicaram a possibilidade de retorno de um tumor.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Pop Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa história emocionante!
Leia Mais em Portal Pop Mais:
Leia Mais em Portal Pop Mais: